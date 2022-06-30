К месту жёсткой посадки вертолёта в Якутии вылетел Ми-8 МЧС России

Для проведения поисково-спасательных работ к месту жёсткой посадки вертолёта в Якутии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

По предварительной информации в вертолёте, который совершил жёсткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали

Фото: пресс-службы Источник: Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Рахматулина Ксения

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