28.07.2020
12:54
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Финансы

Для представителей важной профессии — кредит в АЭБ по сниженной ставке

До 30 сентября работники медицинских организаций и государственных аптек Якутии могут воспользоваться предложением Алмазэргиэнбанка — оформить кредит «Простые решения» по сниженной процентной ставке. 

«Нам важно оказать помощь работникам системы здравоохранения, которые ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Льготные условия по кредиту «Простые решения» — это одна из мер социальной поддержки людей, представляющих по-настоящему значимую для общества профессию. Предложением АЭБ уже воспользовались многие врачи, медсестры, санитары. Большое количество заявок находится на рассмотрении, поэтому мы решили продлить сроки акции», — сообщила руководитель департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Анна АЛЕКСЕЕВСКАЯ. 

Отметим, что получение кредита по сниженной процентной ставке не зависит от того, является ли заемщик зарплатным клиентом Алмазэргиэнбанка. 

Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по номеру телефона горячей линии 8-800-100-34-22, в офисах банка, а также на сайте www.albank.ru в разделе «Кредитование».

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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