Для пожилых устроили новогодний праздник в зуме

На мероприятии чествовали юбиляров, активистов и лучшие семейные пары 2020 года.

В Якутске существует отделение «Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» ГБУ РС (Я) «Республиканский комплексный центр социального обслуживания». Казалось бы – что такого, еще один дом-интернат… Но на самом деле совсем не так.

Большинство жителей отделения – инвалиды 1, 2, 3 групп, ветераны тыла и труда. Есть среди них и колясочники, и дети с инвалидностью. Что в этом отделении примечательно – так это то, имеются пандусы, лифты, комната отдыха, детская игровая комната, ветеранская кружковая комната, библиотека, прачечная, компьютерный зал, цветочная галерея, зал для культурно массовых мероприятий. В общем, все, чтобы человек не просто жил, а приятно проводил досуг.

Но пандемия диктует свои правила. И, чтобы не лишать постояльцев духа праздника, для них состоялось новогоднее zoom-мероприятие. Новогодний праздник для пожилых и инвалидов прошел тепло и по-семейному. Своих подопечных поздравила директор комплексного центра, депутат Якутской городской Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья Пахомова: «Поздравляю с Новым годом! Желаю вам в этот год крепкого здоровья и оптимизма. И, несмотря на прожитые годы, хочется пожелать вам заслуженного уважения и теплой заботы окружающих, счастья, удачи, долголетия, успехов в работе».

Тёплые слова приветствия от лица получателей социальных услуг отделения сказали старейшина республики Пелагея Адамова, многодетная мать, член совета жильцов Нюргуяна Никитина, активист отделения Иннокентий Рожин и ветеран тыла, 93-летний Егор Дмитриевич Семенов.

Заведующая отделением Саргылана Максимова отметила, что «благодаря оптимизму, поддержке многих жителей все мероприятия проводились массово и интересно. В предновогодние дни в каждой семье отделения царит праздничная атмосфера. Каждый стремится успеть поздравить родных, друзей и соседей. С наступающим Новым Годом!».

Справка

«Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» — это 144 одно- и двухкомнатные квартиры в двух домах на ул. Пушкина 31 и 31/1, соединенных галереей.

Квартиры распределяет Правительственная комиссия РС (Я).

В них проживают 318 человек, из них получателей социальных услуг 143 (они имеют постоянную прописку, и проживают по договору найма жилья), а остальные являются совместнопроживающими.

Всего 19 человек из находятся на социальном обслуживании, их курируют социальные работники, а остальные хозяйство ведут сами.