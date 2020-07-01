Для пожилых режим самоизоляции еще продолжается

До 14 июля 2020 года пожилые граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, должны дальше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

Соответствующий указ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» Айсен Николаев подписал сегодня.

Кроме того, на территории Якутии, кроме населённых пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, будет дальше соблюдаться масочный режим. Согласно указу, масочный режим должен соблюдаться при нахождении якутян во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении аптек, объектов торговли и других организаций, обслуживающих население; органов государственной власти и местного самоуправления; зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры – автовокзалов, железнодорожных и речных вокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения и иных общественных мест.

Подробно с текстом Указа Главы РС(Я) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.