Для постановки на учет авто-мото в ГИБДД теперь требуется диагностическая карта

Нововведение коснулось техники, с года изготовления которой прошло более четырех лет

С 30 декабря 2021 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021г. №494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский Федерации», согласно которому перечень документов, необходимых для регистрации транспортных средств дополнен диагностической картой.

Теперь при постановке транспортного средства на учет в ГИБДД необходимо предоставлять диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек.

Диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более четырех лет (включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство) для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об уголовной ответственности за использование поддельных диагностических карт, которые, в большинстве случаев, реализуются через Интернет. В настоящее время инспекторы ГИБДД имеют возможность проверить документ через единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) в течение нескольких минут. Согласно статьи 327 УК РФ за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Кроме того, за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, а также за передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился, согласно ст. 14.4.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. Диагностическая карта будет аннулирована.