Для помощи гражданам старше 65 лет начнут привлекать частные медицинские учреждения

С 1 января 2020 года частные медицинские организации начнут привлекать для предоставления на дому медико-социального патронажа гражданам в возрасте 65 лет и старше. Соответствующее постановление «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности» 27 декабря подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Принципами модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрена реализация в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в отдельных субъектах Федерации мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

Документом утверждены цели, условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации в целях софинансирования их расходных обязательств, возникающих при реализации пилотного проекта, и Правила реализации пилотного проекта в субъектах Федерации.

Иные межбюджетные трансферты будут направлены в регионы по результатам проведенного ими до 1 марта конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте. Постановлением также определены критерии для частных медорганизаций, которые будут участвовать в конкурсном отборе.

Отбор частных медицинских организаций будет осуществляться региональными органами исполнительной власти в сфере социальной защиты населения на основе утверждённых федеральным кабмином критериев. По результатам конкурсного отбора эти органы власти будут направлять соответствующие документы в Минтруд России для подготовки распределения межбюджетных трансфертов. Минтруд России будет совместно с Минздравом России осуществлять организационное и методическое сопровождение пилотного проекта, Росздравнадзор – мониторинг его реализации.

Как сообщили в Правительстве РФ, в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию пилотного проекта предусмотрено в 2020 году – 1 млрд 901 млн рублей, в 2021 и в 2022 годах – по 390 млн рублей.

Подробно с текстом постановления Правительства РФ можно ознакомиться здесь.