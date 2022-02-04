Для получения охотничьего билета придется сдавать экзамен

Лицам, впервые претендующим на получение охотничьего билета, предложили обязательно проходить обучение и проверку знаний охотничьего минимума. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию в первом чтении, сообщает «Парламентская газета». Охотничий билет даёт право на покупку, хранение и ношение охотничьего ружья.

Охотничий минимум включает в себя знание правил охоты, требований техники безопасности и основ биологии диких животных.

Сейчас для получения охотничьего билета лицу достаточно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума, утвержденными приказом Минприроды от 30 июня 2011 года. Однако это не гарантирует приобретение минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков, считают в правительстве.

Как следствие, количество нарушений в области охоты в стране за год превышает 50 тысяч, а количество несчастных случаев не опускается ниже 40 в год, говорится в пояснительной записке.

Если новый закон примут, для получения билета помимо сдачи экзамена на знание охотничьего минимума также придётся предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

При этом обязанность по предоставлению выписки не рассчитана на тех, кто проходит службу в государственных военизированных организациях и имеет воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции. Данной категории достаточно будет иметь при себе документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации и наличие их звания или чина.

Охотничий билет даёт право на покупку, хранение и ношение охотничьего ружья.