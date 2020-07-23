Механизмы действий при открытии загородных стационарных лагерей. Об этом поговорили на «Методическом четверге» представители надзорных органов и организаторы летних лагерей.

23 июля на очередном «Методическом четверге» оператора летнего отдыха и оздоровления детей Якутии – Центра «Сосновый бор» обсудили тему обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в стационарных лагерях летнего отдыха детей в условиях угрозы распространения COVID -19.

В обсуждении актуального вопроса на сегодняшний день с представителями Министерства здравоохранения Якутии и Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) приняли участие более 70 организаторов стационарных лагерей районов Якутии.

Вебинар открыла организатор мероприятия, директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Иванова. Она рассказала про основные моменты механизма действий при открытии загородных стационарных лагерей.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Наталья Борисова в своем выступлении сказала, что для того, чтобы открылись детские лагеря, мы ждём наступления третьего этапа по снятию всех ограничительных мероприятий.

«Но для перехода на третий этап, нам нужно снизить показатель распространенности инфекции до 0,5. Сегодня показатель 0,8. Мы еще не готовы к снятию ограничительных мер», — прокомментировала она.

Наталья Борисовна, обращаясь к руководителям детских стационарных лагерей, посоветовала не ждать наступления третьего этапа снятия карантина, а уже начинать готовиться к открытию сейчас.

С нормативными актами министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в сфере организации отдыха и оздоровления детей ознакомила присутствующих Вера Босикова, главный педиатр Министерства здравоохранения Якутии.

«В лагерях обязательно наличие врача-педиатра и медсестры со свежим сертификатом «Сестринское дело в педиатрии», — отметила Вера Ильинична.

«Методический четверг» прошел очень четко и информативно. Участники задавали много вопросов спикерам и получили на них развернутые ответы.

Мы приглашаем вас следить за нашими новостями, тоже стать участниками «Методического четверга» и своевременно получать информацию по летнему отдыху и оздоровлению детей Якутии!

Запись вебинара и материалы спикеров будут доступны на сайте Центра «Сосновый бор» по ссылке «Вебинары» http://sosnovybor-ykt.ru/category/vebinary/