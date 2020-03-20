20.03.2020
15:38
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Коронавирус

Для педагогов организуют вебинары по дистанционной форме обучения

Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II с 23 по 25 марта 2020 г. проводит обучающие вебинары по теме “Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий. Вебинар будет доступен только зарегистрированным педагогам.

Заявки на вебинары принимаются с 19-20 марта по ссылке. После регистрации заявки 21 марта 2020 г. на электронные почты участников будут высланы приглашения на вебинары.

Источник: Пресс-служба министерства образования и науки РС(Я)
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