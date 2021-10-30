30.10.2021
14:38
49

Общество

Для пассажиров якутских поездов организованы спецтрансферы

С 31 октября трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться судами на воздушной подушке. Пункт отправления и прибытия судов на воздушной подушке в г. Якутске — 203 мкр. за жилым комплексом «Паруса» (ул. Ларионова, д.16). Стоимость трансфера Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях«СВП + автобус» – 1500 рублей. Дети до 5 лет – бесплатно, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости трансфера. Билеты на трансфер из Якутска до ж.д. вокзала можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж, а также в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» ж.д. вокзалах по всей России. 

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 7800 (ж.д. вокзал Нижний Бестях)., 8909 ( ж.д. касса г.Якутск).

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх