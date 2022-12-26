Для осужденных женщин провели мастер-класс по пошиву якутского халадая

Мастер-класс по пошиву традиционного якутского платья халадай состоялся в колонии-поселении № 2

В колонии-поселении № 2 состоялся мастер-класс по пошиву традиционного якутского платья халадай. В комплекте с безрукавкой и украшениями оно составляет праздничный женский костюм, надеваемый как на главный летний праздник Ысыах, так и на другие мероприятия. Халадаи из более простых тканей носят дома.

Мастер-швея Елена Гореева рассказала осужденным женщинам об истории якутской одежды, особенностях используемых тканей и кроя.

Вместе они изготовили лекала на базе готовых выкроек, подходящих по размеру и росту выбранной модели, по которым раскроили детали платья и затем соединили. После чего притачали оборки по низу платья и оформили рукава.

Халадай ярко-желтого цвета получился аккуратно сшитым и нарядным.

Овладевая навыками швейного дела, осужденные женщины получают полезные знания и опыт, что способствует их ресоциализации.