Для осужденных провели профилактическую лекцию

Профилактическую лекцию для осужденных к принудительным работам провел руководитель московского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело» Олег Моисеев

Для осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре, в зале Центра досуга и народного творчества г. Ленска проведена лекция по популяризации здорового образа жизни.

Руководитель московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело», психолог Олег Моисеев рассказал собравшимся о пагубном влиянии алкоголя и наркотических веществ на организм человека, на его жизнь в целом и о воздействии табака на здоровье курящего и окружающих. Поведал также он и о примерах преодоления разрушительной зависимости.

К лектору присоединились клирик Ленского благочиния Якутской и Ленской епархии Русской Православной Церкви иерей Дионисий Сеничев, председатель Комитета по молодежной и семейной политике Ленского района РС (Я) Александра Сидорова и психолог Центра занятости населения Ленского района РС (Я) Ольга Кудрявцева.

Они напомнили осужденным о роли духовных ценностей в личностном развитии, необходимости формирования сознательной гражданской позиции.

В завершение мероприятия состоялись просмотр документального фильма и обсуждение темы лекции, в ходе которого осужденные задали интересующие их вопросы и выразили уверенность в ответственном отношении к своему здоровью.