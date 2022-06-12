12.06.2022
12:46
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Политика

Для некоторых водителей общественного транспорта ввели ограничения

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Об этом передает РИА Новости. Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:

  • —против общественной безопасности,
  • —против основ конституционного строя и безопасности государства,
  • —против мира и безопасности человечества.

Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:

  • —убийство,
  • —умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
  • —похищение человека,
  • —грабеж,
  • —разбой,
  • —преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.

Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.

Фото: SakhaLife
Источник: https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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