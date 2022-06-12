Для некоторых водителей общественного транспорта ввели ограничения
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Об этом передает РИА Новости. Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
- —против общественной безопасности,
- —против основ конституционного строя и безопасности государства,
- —против мира и безопасности человечества.
Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:
- —убийство,
- —умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
- —похищение человека,
- —грабеж,
- —разбой,
- —преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.
Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.
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