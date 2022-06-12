Для некоторых водителей общественного транспорта ввели ограничения

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Об этом передает РИА Новости. Как следует из закона, водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:

—против общественной безопасности,

—против основ конституционного строя и безопасности государства,

—против мира и безопасности человечества.

Запрет распространяется и на судимых за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

У водителей такси, помимо вышеперечисленного, не должно быть судимости по таким статьям, как:

—убийство,

—умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,

—похищение человека,

—грабеж,

—разбой,

—преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Причем в такси нельзя работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести. Эти положения касаются и граждан стран — членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, потому что при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут получить разрешение на работу в России.

Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним будет прекращен.