Для некоторых районов Якутска утро началось без света

Энергетики Центральных электрических сетей ведут срочные работы по восстановлению электроснабжения части потребителей, проживающих в части районов ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе, перерванное в результате технологического нарушения.

Сегодня, 21 ноября, в 10:21 под ограничение электроснабжения попали потребители подстанции «Южная», где произошло технологическое нарушение в работе оборудования. Энергетики незамедлительно приступили к выявлению причин ограничения и срочным восстановительным работам.

В 11:59, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей, энергетики «запитали» часть потребителей. На данный момент работы продолжаются.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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