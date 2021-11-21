21.11.2021
12:48
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Происшествия
Для некоторых районов Якутска утро началось без света
Энергетики Центральных электрических сетей ведут срочные работы по восстановлению электроснабжения части потребителей, проживающих в части районов ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе, перерванное в результате технологического нарушения.
Сегодня, 21 ноября, в 10:21 под ограничение электроснабжения попали потребители подстанции «Южная», где произошло технологическое нарушение в работе оборудования. Энергетики незамедлительно приступили к выявлению причин ограничения и срочным восстановительным работам.
В 11:59, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей, энергетики «запитали» часть потребителей. На данный момент работы продолжаются.
Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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