Для надежности электроснабжения потребителей в Якутске будут проведены срочные ремонтные работы

Энергетики Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» продолжают ремонты распределительных сетей для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей в г. Якутск и его пригородах.

Обращаем внимание потребителей, что 10 и 11декабря (суббота, воскресенье) запланировано ограничение электроснабжения для ремонта воздушных линий, от которых зависит электроснабжение улиц:

9.30 – 14.00: Т. Бутакова 2, Сергеляхское ш.5 км 6д, 16/2, 16/4, 16/5, 18, 24,36/2, 38, 38/5, Сергеляхское ш.6км 2/1;

10.30 – 15.00 – Чернышевского26, 30, 30/1, 32а, 34, 36, 26, Строда 2/6, 2/4, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1,7/3.

12 декабря (понедельник) энергетики проведут работы в ряде микрорайонов города и пригородов.

С графиком ремонтных работ энергетиков можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/

Данные работы необходимы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

В целях обеспечения безопасности потребителей и персонала во время выполнения плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства вводятся временные ограничения электроснабжения согласно требованиям производственной энергобезопасности и правилам охраны труда.

Напоминаем, потребитель электроэнергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии или использовании противоаварийной автоматики (п 31(6) Пост. Правительства РФ от 27.12.2004 №861).