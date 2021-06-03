Для мужчин и женщин: За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем!

Какой напиток является самым популярным в мире? Несложно догадаться, что ответ на этот вопрос – чай. Действительно, популярнее чая только вода. Ежегодное производство чая составляет порядка 4 млн. тонн, треть этого объема приходится на Индию. Но родиной чая является юго-западный Китай. В древности об этом напитке здесь говорили, что он лучше вина, поскольку он бодрит, но не пьянит и лучше воды, поскольку не переносит инфекций.

Современность представляет богатейшее разнообразия чая и напитков на его основе. Используя полезные свойства трав, специалисты составляют самые разнообразные букеты, стимулируя различные функции человеческого организма. Да и биохимия самого чайного листа очень многообразна и уникальна. Начать с того, что химический состав чая постоянно меняется, а в целом насчитывается около 300 элементов.

Тонизирующее действие чая связано с наличием в нем кофеина (теина). Его в чае даже больше, чем в кофе, но действует он мягче и не накапливается в организме, даже при частом употреблении чая. Помимо кофеина в состав чая входят такие алкалоиды как теобромин и теофиллин, которые оказывают сосудорасширяющее и мочегонное действие.

Другим важным веществом чая является танин, отвечающий за вкусовые качества чая. Он улучшает пищеварительный процесс, нормализует состояние желудочно-кишечного тракта, укрепляет стенки сосудов. Чай богат витаминами – это С, В1, B2, РР, А, К, Е. В чае содержится даже белок, особенно много его в зелёных сортах – до 25 процентов.

Конечно же при таких свойствах чай занимает важнейшее место в фитотерапии. На его основе делаются различные укрепляющие здоровье напитки. Спектр чайных добавок на сегодня достаточно широк – от простейшего чабреца, он же бергамот, чай с такой добавкой можно купить в любом магазине, до сложнейших букетов, составленных вручную специалистами-фитотерапевтами. Именно такие уникальные напитки предлагает партнёр нашей рубрики компания GREENWAY. В этой статье мы представим вам два вида такого чая. Всего же в чайной линейке компании несколько десятков.

Чай Pretty коллекции TeaVitall позиционируется как «женский». Он создан вручную по авторскому рецепту из высококачественного сорта каркаде с добавлением красной щетки, пустырника и солодки. Сбалансированная формула Pretty открывает новые возможности для восстановления и поддержания здоровья, а целебные растения способствуют укреплению иммунитета и нормализации обменных процессов в женском организме.

«Мужской» чай Premier коллекции TeaVitall создан из высококачественного китайского чая сорта «Красная спираль» и цейлонского чая сорта «Изумрудный пик» с добавлением кипрея, копеечника чайного, солодки, перца, гвоздики и имбиря. Аутентичная формула Premier открывает новые возможности для восстановления и поддержания здоровья. А кипрей, польза которого для функции предстательной железы давно признана доказательной медициной, способствует преодолению возрастных проблем, дает ощущение силы и уверенности.

КАК ЗАВАРИВАТЬ И ПИТЬ

Засыпьте чай из расчета 1–2 чайные ложки на чашку, залейте горячей водой температурой около 90 °С и дайте настояться 7–9 минут.

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