03.01.2023
14:32
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Спорт

Для министра бег только в радость

В первые дни Нового года министр экономики Майя Данилова не сидит дома. Даже в праздники продолжает бегать. Такие пробежки для министра стали традиционными: она уже не первый год бегает утром.

Майя Данилова: Покоряя Ленские столбы в-40
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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