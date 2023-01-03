Для министра бег только в радость

В первые дни Нового года министр экономики Майя Данилова не сидит дома. Даже в праздники продолжает бегать. Такие пробежки для министра стали традиционными: она уже не первый год бегает утром. Майя Данилова: Покоряя Ленские столбы в-40

Фото: видео - соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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