Для медучреждений Якутии приобретены специально оборудованные автомобили

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для медицинских учреждений Якутии приобретена 91 единица специализированного автотранспорта, основная часть которого направлена в отдалённые населённые пункты для повышения доступности медицинских услуг.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в своём Послании отметил, что во главу угла поставлена безусловная ценность здоровья каждого жителя Якутии – здоровья, которое определяется образом жизни в нашем суровом климате, качеством окружающей среды и доступностью здравоохранения.

Из поступившей техники 18 автомобилей скорой помощи. Каждая из них оснащена необходимой медицинской техникой, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких.

В 2021 году для нужд районных больниц республики было приобретено 11 единиц уникальных передвижных медицинских комплекса на базе автомобиля КАМАЗ на общую сумму более 235 млн рублей.

Такой автотранспорт называют «поликлиникой на колёсах», потому что автомобиль оснащён офтальмологическим, отоларингологическим, гинекологическими оборудованием.

Кроме того, в передвижном комплексе можно пройти ультразвуковые, лабораторные и функциональные исследования, что очень важно для проведения медицинских осмотров жителей самых труднодоступных населённых пунктов Якутии. Передвижные мобильные комплексы направлены в Алданскую, Верхневилюйскую, Кобяйскую, Мегино-Кангаласскую, Намскую, Нюрбинскую, Сунтарскую, Томпонскую, Усть-Алданскую, Хангаласскую и Чурапчинскую центральные районные больницы.

Пять единиц легковых автомобилей поступило в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, три единицы санитарного транспорта – в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий.

В рамках программы модернизации приобретены 54 новые автомашины для улусов для оказания первичной медико-санитарной помощи, транспортировки пациентов в медорганизации, а также для перевозки биоматериалов для исследований, доставки медикаментов жителям отдалённых сёл. В течение пяти лет Минздрав Якутии планирует приобрести для сельских населённых пунктов 248 легковых автомобилей.