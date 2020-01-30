Для лучшей реализации нацпроекта «Демография» в Олекме, предложено…

22 января во время совещания с главами муниципальных образований Олекмиснкого улуса главным врачом ГБУ РС(Я) «Олекминская центральная районная больница» Марфой Николаевной БУРЦЕВОЙ был поставлен вопрос о заключении трехстороннего соглашения в целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения национального проекта «Демография». В соответствии с данным проектом для реализации задачи по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста с 2019 года, в республике реализован межведомственный проект министерства труда и социального развития республики, министерства здравоохранения «Комплексные мобильные бригады».

А вопрос, поставленный главным врачом, о труднодоступности некоторых сел поддерживают и сами жители Олекминского района.

— В нашем районе в 54 поселениях проживает более 5087 пожилых людей, несомненно, им нужна поддержка. Особенно она нужна для одиноких и одиноко проживающих жителей села, которым сложно передвигаться. Новый выделяемый автомобиль в рамках национального проекта позволит организовать доставку граждан пожилого возраста и инвалидов из отдаленных населенных пунктов района к нам. Но я хотела бы обратить внимание на то, что в нашем улусе есть труднодоступные наслега, к ним относятся Саныяхтах, Марха, Чапаево, Токко и другие. Зимой еще как-то можно ездить в села, но с началом весны начинаются проблемы. С апреля по ноябрь (до середины ноября) невозможно добраться до некоторых поселений. Здесь нужно учесть критические уровни половодья, дожди и так далее. Но мы надеемся, что вместе с главами поселений мы решим этот вопрос и люди старшего поколения действительно получат доступную и качественную медицинскую помощь, — рассказывает Марфа Николаевна.

Как пояснила Марфа Николаевна, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации будут доставлять мобильные бригады, для проведения следующих мероприятий: дополнительный скрининг на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний; профилактический осмотр и диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста; диспансерный учет и диспансерное наблюдение.