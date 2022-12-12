Для лишенных прав усиливают ответственность за вождение

В целях профилактики совершения новых административных правонарушений настоятельно просим лиц, лишенных права управления транспортными средствами сдать водительские удостоверения или заявить об их утрате для исчисления срока лишения и не садиться за руль до возврата водительского удостоверения.

Напоминаем, чтобы вернуть водительские права после лишения, необходимо обратиться в подразделения Госавтоинспекции, в которое вы сдали документ. Забрать водительское удостоверение можно только после полного истечения срока наказания.

За 11 месяцев текущего года в республике были лишены права управления транспортными средствами 2639 водителей, подвергнуты административному аресту — 1750 водителей. За этот период сдано 1954 водительских удостоверений, 1132 водителей уклоняются выполнения требований по сдаче документов.

В в соответствии с частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30.000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

По части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, нарушителю грозит административный штраф в размере от 50.000 до 100.000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.3 УК РФ.

Согласно части 2 статьи 32.7 КоАП РФ, в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.