Для лечения осужденных приобрели новое медоборудование

В медицинских частях исправительных учреждений ведется плановая работа по комплектованию и замене оборудования

В целях эффективности диагностики состояния здоровья осужденных и последующего лечения продолжается плановая работа по комплектованию и замене медицинского оборудования.

Так, для филиалов медико-санитарной части № 14 ФСИН России, расположенных в исправительной колонии № 3 и лечебно-исправительном учреждении № 5, приобретены современные электрокардиограф и гастроскоп.

Эти специализированные аппараты позволяют провести обследования в области сердца и желудочно-кишечного тракта.

Как свидетельствуют результаты исследований, большинство осужденных до заключения под стражу и лишения свободы медицинского обследования не проходили и за помощью в организации здравоохранения не обращались. В связи с этим в следственном изоляторе и исправительных колониях региона повышенное внимание уделяется вопросам медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.