Интернет становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, особенно в последнее время, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию. Досуг, общение, работу, учебу, оплату услуг, знакомства и многое другое уже невозможно представить без Всемирной сети. Сколько жителей Якутии пользуются интернетом и с какой целью чаще всего — об этом можно узнать из результатов обследования Саха (Якутия)стата @sakhastat.

Интернетом пользуется 91,6% якутян в возрасте 15 лет и более. При этом, 82,3% жителей республики выходят в Сеть каждый день, 3,6% — несколько раз в неделю, а 5,7% — от случая к случаю.

Для каких целей якутяне чаще всего пользуются интернетом?

92,5% интернет-пользователей Якутии общаются в социальных сетях.

✅71,5% — осуществляют финансовые операции (оплачивают услуги, переводят деньги).

✅51,1% — читают новости, статьи.

46% — скачивают фильмы, музыку и игры.

✅39,9% — ищут информацию о товарах и услугах для повседневной жизни, заказывают товары и услуги, подают объявления о продаже личных вещей и имущества.

✅33,6% — получают информацию, оформляют документы на сайтах органов государственной власти, госучреждений и ведомств.

✅21,1% — дистанционно обучаются по обязательным и дополнительным программам.

✅18,2% — пользуются электронными библиотеками, энциклопедиями, виртуальными экскурсиями и др.

✅15,1% — выполняют оплачиваемую работу.