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Для Дальнего Востока могут ввести ипотеку под 2 %

Участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи в рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, которая создается по поручению Президента РФ Владимира Путина, смогут воспользоваться ипотечным кредитованием по беспрецедентно низкой ставке – 2 %.

Такое решение прорабатывает Минвостокразвития России и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Планируется, что первый такой кредит будет выдан до декабря этого года.

«Разрабатывается механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Президент РФ Владимир Владимирович Путин на прямой линии говорил о том, что ипотека под 6 % должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того, чтобы они могли построить себе жилье», – отметил Юрий Трутнев.

Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут такие категории граждан, как участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа составит 4 млн рублей для строительства жилья, приобретения домокомплекта для участников программы «Дальневосточный гектар» и для приобретения жилья эконом-класса для молодых семей. Первоначальный взнос не требуется. Процентная ставка для заемщика не будет превышать 2 %.

Льготная ипотека является одной из самых востребованных мер поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар» — исследование ВЦИОМ показало, что этот вид поддержки востребован третью (33%) респондентов.

«Самая низкая в России ставка по ипотечному кредитованию для получателей «дальневосточных гектаров» откроет для граждан возможность улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

 

«Программа предполагает уникальные условия. И станет эффективным инструментом финансовой поддержки получателей «дальневосточных гектаров», — отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

По данным дальневосточных регионов, прогнозная численность граждан, планирующих построить дом на своем «дальневосточном гектаре», составляет порядка 8,2 тыс. человек. Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ДФО, составляет около 15,8 тыс. По предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит более 9 %.

 

Источник: https://www.sakha.gov.ru
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