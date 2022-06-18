Для чего объединяют Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования?

Цель объединения ПФР и ФСС — упрощение получения услуг и сокращение срока ожидания их получения. Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, в случае установления инвалидности в ПФР человек обращался за пенсией, а в ФСС — за техническими средствами реабилитации. При рождении ребёнка ПФР назначал материнский капитал, а ФСС — пособие по уходу за ребёнком. Планомерная синхронизация работы двух фондов шла давно. И сейчас обе структуры готовы к юридическому объединению.

Не уменьшится ли перечень предоставляемых услуг? Нет, не уменьшится. Социальный фонд России будет предоставлять все те же услуги, которые предоставляют сегодня ПФР и ФСС. Но получать эти услуги будет удобнее и быстрее. Не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится за счёт того, что не потребуется делать межведомственные запросы.

Объединение фондов повлияет на даты выплат? Нет, объединение фондов не повлияет на установленные даты выплат. После объединения граждане будут получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты. Социальный фонд России будет выполнять в полном объёме все обязательства и функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Изменятся ли адреса клиентских служб? Нет, адреса клиентских служб не изменятся. Офисы, в которых ведётся приём граждан, будут сохранены. Они станут едиными клиентскими службами, в которых граждане смогут получить и все те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. Те, кто желает оформить выплаты во время личного визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую службу. При этом ряд административных зданий, в которых не ведётся прием граждан, будет освобождён и передан под другие объекты социальной сферы — бюро медико-социальной экспертизы или такие социальные учреждения, как центры дневного пребывания.

Зачем принимать граждан лично, если можно обслуживать через цифровые сервисы? Чтобы каждый гражданин мог выбрать тот способ оформления выплат, который ему удобен. Простой пример — назначение пенсий. Подать заявление, перейти на другой тип социальной выплаты, провести индексацию и перерасчёт, сменить реквизиты — всё это можно сделать через портал «Госуслуги». Однако только за первые три месяца этого года 700 тыс. человек предпочли задать вопросы в отделениях ПФР. У кого-то нет смартфона или компьютера, кому-то нужны развёрнутые ответы, кому-то здоровье не позволяет самостоятельно заполнять электронные формы. При объединении фондов будет сохранена возможность получать помощь в привычном и удобном формате.

Трудовой стаж, СНИЛС и другие личные данные куда-то перенесут? Нет. Все эти данные уже хранятся в цифровом формате и надёжно защищены. Объединение фондов никак не повлияет на эту систему.

Как изменятся тарифы на страховые взносы? Сами тарифы не изменятся. Они останутся прежними. Но зачислять все страховые взносы можно будет одним платежом, который Федеральное казначейство автоматически будет распределять между видами страхования. Кроме того, не нужно будет сдавать отдельную отчётность в ПФР и ФСС. Все данные будут в единой форме. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Как изменятся страховые выплаты гражданам благодаря введению единого тарифа? Те, кто трудится по гражданско-правовым договорам, получат право на больничные и отпуск по уходу за ребёнком. Сейчас они имеют право только на пенсионное страхование. Кроме того, максимальные размеры выплат по больничному, отпуску по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком для всех наёмных работников вырастут в 1,5 раза.