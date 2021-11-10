Для чего нужна карта жителя республики «Моя Якутия»

Карта жителя Якутии – это универсальная личная карта для оплаты товаров и государственных, муниципальных и социально значимых услуг на территории республики. По факту это платежная банковская карта, но с дополнительными функциями. Она упрощает идентификацию в органах соцзащиты и в компаниях-партнерах проекта, заменяет дебетовую, дисконтные карты, проездной.

Карта якутянина призвана облегчить доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам.

Для держателей карт, обладающих льготным статусом к пластику привязаны социальные льготы, например, более дешевый проезд в общественном транспорте (по тарифу Единого социального проездного и другим тарифам со скидкой), субсидированные авиабилеты, скидки в учреждениях культуры и спорта – музеях, театрах, кинотеатрах, бассейнах, спортивных комплексах.

С помощью единой карты «Моя Якутия» можно расплачиваться в магазинах, автобусах, возвращать часть денег (кешбэк в рублях) с покупок по карте, а также приобретать субсидированные билеты в авиакомпании «Якутия».

Какие преимущества дает карта жителя Якутии?

Карта «Моя Якутия» поможет получать скидки на товары и услуги, кешбэк от предприятий и учреждений культуры, туризма и спорта Якутии.

Карта жителя выпускается на базе национальной платежной системы «Мир» и международной платежной системы «JCB». Обладателям карты доступны не только региональные скидки и акции, но и все предложения программы лояльности «Мир» (https://privetmir.ru/), а также «СВОИ», у которой по всей республике более 750 партнеров (https://svoi.albank.ru/).

У карты жителя республики полностью сохраняется функционал классической банковской карты. Ее держатели могут осуществлять переводы с помощью Системы быстрых платежей с повышенным лимитом до 200 тыс рублей в месяц без комиссии, получать зарплату и различные социальные выплаты, получать доход в виде процента на остаток средств по карте, оплачивать любые услуги.

У карты шесть тарифов, в зависимости от которых установлены максимальные пределы на начисление процента на остаток, кешбэк, бесплатное снятие в сторонних банкоматах. Поэтому чем раньше вы оформите карту, тем больше преимуществ для себя откроете.

Все затраты по изготовлению и обслуживанию карты несет на себе банк. Таким образом, карта жителя Якутии для своего владельца полностью бесплатна, и это вполне логично, учитывая социальный характер банковского продукта.

Карта «Моя Якутия» работает по всей России и в ряде других стран. В дальнейшем функционал по ней будет расширен.

Как получить карту?

Онлайн

Подать заявку можно по ссылке https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/ либо в мобильном приложении «АЭБ Онлайн», если вы уже являетесь клиентом регионального банка. Подробности проекта – на https://card.sakha.gov.ru/

Офлайн, лично

Оформить универсальную карту можно в офисах ведущего банка Якутии Алмазэргиэнбанка. При заполнении заявления потребуется паспорт, СНИЛС и личная фотография. Фото можно сделать на месте в отделении АЭБ.

Получить карту может любой желающий житель Якутии в возрасте от 14 лет.

Добавим, что единая карта жителя уже введена в более 20 регионах России: Московской, Кемеровской, Самарской, Тюменской, Нижегородской, Оренбургской, Сахалинской областях, Республиках Башкортостан, Мордовия, Санкт-Петербурге, Москве и др.