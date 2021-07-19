Для борьбы с задымлением Якутска увеличили группировку парашютистов-десантников

800 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов помогают Якутии тушить пожары уже месяц.

Для переброски команд Авиалесоохраны с ликвидированных пожаров на действующие активно используются воздушные суда, в т.ч. вертолеты Ми-8.

По оперативным данным на 16:00 мск 18 июля, в Якутии продолжаются работы по тушению 127 лесных пожаров.

Работают более 2,5 тысяч парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, местного населения и других привлеченных лиц. Привлечено более 250 бульдозеров, тракторов, автоцистерн лесной охраны, арендаторовй лесных участков, муниципальных образований, пожарной охраны

Задействована авиация Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС.

В составе воздушной группировки – самолет-зондировщик Федеральной Авиалесоохраны, Ан-26 «Циклон» при помощи которых летчики-наблюдатели вызывает дожди и ливни в Якутии уже три недели. Искусственные осадки обеспечивают снижение интенсивности горения кромки. Снижение активности возгораний оказывает действенную помощь наземным группировкам сил группировкам сил в локализации и ликвидации пожаров.

В течение этой недели Авиалесоохрана вызывали дожди и ливни в основном в центральной Якутии. Сегодня формируется подходящая облачность в западной части региона в районах действия сложных крупных пожаров.

Завтра рано утром летчики-наблюдатели Авиалесоохраны начнут обстрел облаков для вызова дождей и ливней.

По прогнозным данным, в ближайшей перспективе помощи от погоды в Якутии не ожидается.

ВАЖНО и ОБЪЕКТИВНО!!! Работа самолета танкера Ил-76, вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами, и даже самолета-зондировщика Ан-26 Авиалесоохраны по искусственному вызыванию осадков, когда из облаков на горящий лес выливается до 40 тыс. тонн воды, тогда как большие самолеты для тушения пожаров типа Ил-76 способны нести лишь одну тысячную часть этого объема – это не панацея, а только помощь парашютистам-десантникам Авиалесоохраны и другим силам, работающим на земле и выполняющим основной изнурительный объем работ.

Режим ЧС в лесах на всей территории Якутии введен с 23 июня.