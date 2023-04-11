11.04.2023
21:16
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Якутия

Для бойцов из Якутии закупают высокотехнологическое оборудование

Оперативный штаб Якутии по обеспечению дополнительным оснащением и
снаряжением мобилизованных из республики военнослужащих принял решение о
приобретении высокотехнологического оборудования для нужд войск.

Об этом сегодня на еженедельном брифинге сообщил председатель
госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

«В первую очередь, речь идет о закупке и передаче военным технических
средств защиты и шифрования каналов связи и иного оборудования,
способствующего успешному выполнению боевых задач, связанных со
спецоперацией», – уточнил председатель госкомобеспечения региона.

В территориальных опорных пунктах Якутии, в том числе в ДНР началась
плановая ротация сотрудников.

«Мы усилили совместную работу с органами местного самоуправления Якутии,
которые активно включились в работу опорных пунктов по обеспечению
дополнительным снаряжением участников СВО из республики», — поделился
председатель госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
Один комментарий на «Для бойцов из Якутии закупают высокотехнологическое оборудование»
  1. Николай 11.04.2023 21:58

    Ждём уже, больше месяца назад заявку подавали а они только приняли решения. А когда это оборудования придёт то????

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