Для бойцов из Якутии закупают высокотехнологическое оборудование

Оперативный штаб Якутии по обеспечению дополнительным оснащением и

снаряжением мобилизованных из республики военнослужащих принял решение о

приобретении высокотехнологического оборудования для нужд войск.

Об этом сегодня на еженедельном брифинге сообщил председатель

госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

«В первую очередь, речь идет о закупке и передаче военным технических

средств защиты и шифрования каналов связи и иного оборудования,

способствующего успешному выполнению боевых задач, связанных со

спецоперацией», – уточнил председатель госкомобеспечения региона.

В территориальных опорных пунктах Якутии, в том числе в ДНР началась

плановая ротация сотрудников.

«Мы усилили совместную работу с органами местного самоуправления Якутии,

которые активно включились в работу опорных пунктов по обеспечению

дополнительным снаряжением участников СВО из республики», — поделился

председатель госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.