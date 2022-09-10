10.09.2022
10:18
547
Якутск
Dj Smash: Об авансе за отмененный концерт в Якутске
Андрей Ширман выразил уважение жителям республики и сообщил, что знает с какими суровыми климатическими условиями приходится сталкиваться якутянам, сообщает тгк Yakutsk News.
Со слова диджея, его выступление на День города не состоялось из-за несоблюдения контрактных условий со стороны организатора. В соответствии с приложенной фотографией дополнительного соглашения, концерт не состоялся из-за нарушений конфиденциальности условий выступления артиста. Авансовый платёж в размере 810 тысяч рублей был возвращён в адрес организаторов.
Видео: djsmash
Источник: тгк Yakutsk News
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.09.2022
0
63
10.09.2022
0
116
10.09.2022
0
190
10.09.2022
0
158
10.09.2022
0
510
10.09.2022
0
190
10.09.2022
0
449
10.09.2022
1
471
10.09.2022
0
359
10.09.2022
0
615
10.09.2022
1
422
10.09.2022
0
1551
09.09.2022
0
225
09.09.2022
0
507
09.09.2022
0
673
09.09.2022
0
304
09.09.2022
0
401
09.09.2022
0
286
09.09.2022
0
563
09.09.2022
0
4489
09.09.2022
0
310
09.09.2022
0
484
09.09.2022
0
839
09.09.2022
0
1377
09.09.2022
0
7733
09.09.2022
0
449
09.09.2022
0
326
09.09.2022
0
264
09.09.2022
0
344
09.09.2022
0
308
09.09.2022
0
494
09.09.2022
0
530
09.09.2022
0
566
09.09.2022
0
4015
09.09.2022
0
250
09.09.2022
0
298
09.09.2022
0
2217
09.09.2022
0
1320
09.09.2022
0
1265
09.09.2022
0
1636
09.09.2022
0
360
09.09.2022
0
920
09.09.2022
0
319
09.09.2022
0
499
09.09.2022
0
359
09.09.2022
0
545
09.09.2022
0
2425
09.09.2022
0
314
09.09.2022
0
1238
09.09.2022
0
1975
09.09.2022
0
1665
09.09.2022
0
464
09.09.2022
0
300
09.09.2022
0
340
09.09.2022
0
423
09.09.2022
0
430
09.09.2022
0
635
ТОП НОВОСТИ
06.09.2022
2
12856
04.09.2022
Лучший комментарий
5
10451
05.09.2022
1
9762
06.09.2022
0
8221
09.09.2022
0
7745
05.09.2022
0
7152
08.09.2022
1
7028
04.09.2022
0
5449
Добавить комментарий