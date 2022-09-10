10.09.2022
10:18
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Якутск

Dj Smash: Об авансе за отмененный концерт в Якутске

Андрей Ширман выразил уважение жителям республики и сообщил, что знает с какими суровыми климатическими условиями приходится сталкиваться якутянам, сообщает тгк Yakutsk News.

Со слова диджея, его выступление на День города не состоялось из-за несоблюдения контрактных условий со стороны организатора. В соответствии с приложенной фотографией дополнительного соглашения, концерт не состоялся из-за нарушений конфиденциальности условий выступления артиста. Авансовый платёж в размере 810 тысяч рублей был возвращён в адрес организаторов.

Видео: djsmash

Источник: тгк Yakutsk News

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