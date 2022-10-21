21.10.2022
09:30
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Общество
Дизтопливо дорожает: Народный фронт бьёт тревогу
За сутки в Якутске цена дизельного топлива подорожала почти на 10 рублей. Активисты Народного фронта в Якутии обратились в колл-центр компании «Туймаада-нефть», где им смогли только подтвердить информацию без указания причин такого повышения цены. На заправке «Сибойл» так же дизтопливо заметно стало дороже.
Народный фронт обратился в УФАС по Якутии за проверкой сложившейся ситуации.
«Считаем такой резкий рост цены — на 15% на дизельное топливо не допустимым. Мы живём не во Франции или иной части Европы, где есть такие проблемы. Будем разбираться в ситуации», – сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий ПАНЬКОВ.
Источник: ОНФ в Якутии
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2 комментария на «Дизтопливо дорожает: Народный фронт бьёт тревогу»
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хоть на копейки или 1-2 рубля повысили бы ! А то пошла мода сразу повышать цену на 5 рб.прошлый раз «проскочила» у них. Что зарплату мало стало у начальство СТНГ ? !
ФАС тоже бесполезно все равно слабые спецы работают ! Остается через «давить» через СК РФ на законность повышение резкого повышение цен.Это же прямое посягательство и уничтожение сельского хозяйства в республике !
А что хотели?
Эта Русь
Тут подвластны только законы физики
Это аксиома)