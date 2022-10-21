Дизтопливо дорожает: Народный фронт бьёт тревогу

За сутки в Якутске цена дизельного топлива подорожала почти на 10 рублей. Активисты Народного фронта в Якутии обратились в колл-центр компании «Туймаада-нефть», где им смогли только подтвердить информацию без указания причин такого повышения цены. На заправке «Сибойл» так же дизтопливо заметно стало дороже.

Народный фронт обратился в УФАС по Якутии за проверкой сложившейся ситуации.