21.10.2022
09:30
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Общество

Дизтопливо дорожает: Народный фронт бьёт тревогу

За сутки в Якутске цена дизельного топлива подорожала почти на 10 рублей. Активисты Народного фронта в Якутии обратились в колл-центр компании «Туймаада-нефть», где им смогли только подтвердить информацию без указания причин такого повышения цены. На заправке «Сибойл» так же дизтопливо заметно стало дороже.

Народный фронт обратился в УФАС по Якутии за проверкой сложившейся ситуации.

«Считаем такой резкий рост цены — на 15% на дизельное топливо не допустимым. Мы живём не во Франции или иной части Европы, где есть такие проблемы. Будем разбираться в ситуации», – сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий ПАНЬКОВ.

Источник: ОНФ в Якутии
2 комментария на «Дизтопливо дорожает: Народный фронт бьёт тревогу»
  1. Яков 21.10.2022 11:17

    хоть на копейки или 1-2 рубля повысили бы ! А то пошла мода сразу повышать цену на 5 рб.прошлый раз «проскочила» у них. Что зарплату мало стало у начальство СТНГ ? !
    ФАС тоже бесполезно все равно слабые спецы работают ! Остается через «давить» через СК РФ на законность повышение резкого повышение цен.Это же прямое посягательство и уничтожение сельского хозяйства в республике !

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  2. Семен 21.10.2022 11:25

    А что хотели?
    Эта Русь
    Тут подвластны только законы физики
    Это аксиома)

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