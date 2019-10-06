Дизель, винт и голубика

Все похищенное было изъято в доме подозреваемого.

В отделение полиции Аллаиховского района поступило два заявления о кражах. Как установила полиция, к ним причастен один и тот же человек.

Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.

Установлено, что первое хищение злоумышленник совершил под утро. Мужчина приметил моторную лодку у реки, из которой слил топливо и демонтировал винт.

Через какое-то время подозреваемый вновь решился на кражу. В этот раз злоумышленник взломал навесной замок и проникнул в квартиру односельчанина. С собой мужчина забрал около 10 кг голубики.

Возбуждены уголовные дела по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».