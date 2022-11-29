Дизайнера муралов Якутска ждут в студии Артемия Лебедева

Модная якутская художница Кыдаана Игнатьева с завтрашнего для будет работать в студии известного дизайнера Артемия Лебедева, того самого, который назвал Якутск «ж.. мира». Ее там ждут 30 ноября в 12 часов с оригиналами документов, о чем девушка сообщила в соцсетях.

Кыдаане Игнатьевой ранее доверили оформление муралов в Якутске и других городах Якутии. Она считается протеже Ирины Алексеевой, главного архитектора Якутии.

Этим летом в якутских мессенджерах обсуждали ее госконтракты на оформление Ысыаха Туймаады и другие крупные госзаказы. Телеграмм-каналы задались вопросом, а был ли конкурс на оформление ысыаха Туймаады? И справедливо ли, когда на исполнение заказа на бюджетные деньги приглашают художника одним звонком.