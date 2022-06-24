24.06.2022
00:53
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Красота & Здоровье

Дизайнер из Якутска представит свою коллекцию на Московской неделе моды

25 июня на Московской неделе моды на ВДНХ в 21:30 в рамках общего показа состоится презентация бренда MARFAFEDOROVA дизайнера Марфы ФЕДОРОВОЙ из Якутска. Коллекции дизайнера Марфы Федоровой — это сочетание сумасшедших красок и диковинных фактур. Они навеяны атмосферой мегаполисов: Москвы, Лондона и Нью-Йорка.

Изысканные легкие платья, украшенные стразами и стеклярусом, прекрасно сочетаются с грубоватыми пальто over-sized, а брутальные ошейники дополнены маленькими фигурками с шахматной доски – пожалуй, эти «лошадки» уже стали визитной карточкой дизайнера, объединяя общим настроением три коллекции бренда Marfa Fedorova: «13 этаж», Don’t Stop Street Fashion и Rock Me Over.

Социальные сети бренда:

Вконтакте: https://vk.com/marfafedorova  

Московская неделя моды — знаковое событие в истории российской моды, пройдет в Москве с 20 по 26 июня и объединит миллионы людей из разных регионов России.

Источник: Алиса МАМОНТОВА, PR-менеджер Московской недели моды.

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