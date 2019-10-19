19.10.2019
15:31
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Культура & Образование

Дизайнер из Якутии принял участие в Auckland Art Week 2019

Моушн-дизайнер и художник из Якутии Александр Охлопков принял участие в Неделе искусства в Окленде, Новая Зеландия.

Художник представил на выставке свои работы, сделанные из вторичного хлопка и пластика. В серии «От хаоса к форме» Александр старается привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3yefC8nYuo/ https://www.instagram.com/p/B3Q2cejH448/
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