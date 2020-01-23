«Дитя и волшебство»: за несколько дней до премьеры

В театре оперы и балета продолжается подготовка к премьере постановки оперы «Дитя и волшебство» Мориса Равеля. Сейчас на сцене идут совместные репетиции с оркестром.

По словам дирижера-постановщика спектакля Евгения ШЕЙКО, несмотря на то, что музыка Равеля давно стала классикой, музыкальный материал отличается от привычного классического репертуара.

«Равель, как и многие его современники, увлекался атональностью и прочим новаторством, что, конечно, создает определенные сложности для исполнителей. Но они преодолимы, просто нужно немного больше времени, чтобы вработаться. А в целом, это очень интересная и разнообразная музыка, которая будет легко воспринята и понята детьми», — говорит он.

Несмотря на короткий формат – спектакль идет всего 45 минут, — он очень насыщен, как с точки зрения действия, так и количества персонажей. Достаточно сказать, что в постановке занята почти вся оперная труппа театра, оркестр и артисты балета, а некоторые солисты исполняют сразу несколько партий.

Еще одна особенность произведения в том, что исполнители несут не только вокальную, но и танцевальную нагрузку, неслучайно Равель определил его жанр как «опера-балет». Все персонажи очень подвижны, каждому присуща своя пластика, которая работает на образ. Кроме того, в спектакле есть балетные сцены, а также сцены, где сами солисты танцуют вальс, фокстрот, менуэт. Плюс особый формат постановки — во время спектакля зрители будут присутствовать прямо на сцене.

«Формат определили, как экспериментальная площадка. Для нас это, действительно, сплошной эксперимент, поэтому мы все очень волнуемся. Будем ждать реакцию зрителей, надеемся, им понравится спектакль», — отмечает режиссер-постановщик Татьяна САВВИНОВА.

Премьерные спектакли «Дитя и волшебство» пройдут 25, 26, 28 и 29 января, а также 1 февраля.