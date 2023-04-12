Дитя 21 века — отцу: А Гагарин до сих пор в космосе летает? Напиши ему на ватсап

Полет летчика-испытателя Юрия Гагарина в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур на корабле «Восток». Общее время полета составило 108 минут. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров от Земли Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от спускаемого аппарата. Космонавт получил звание Героя Советского Союза, а день 12 апреля объявили государственным праздником — Днем космонавтики.

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