Дистант останется в практике и после пандемии



ЦУР Якутии фиксирует в соцсетях и приложении «Госуслуги. Решаем вместе» обращения жителей Якутска и районов о растянувшемся дистанционном обучении. Якутяне жалуются, что дистант негативно сказывается на качестве обучения.

ЦУР обратился в Минобрнауки Якутии, где сообщили, что дистанционное обучение будет продолжаться в том или ином виде даже после окончания пандемии. Министр образования республики Ирина Любимова отметила, что в Якутии дистант реализуется с 2009 года как одно из направлений нацпроекта «Образование». «Благодаря дистанту качественное обучение получают дети-инвалиды, а также те, кто проживет в отдаленных селах. С помощью интерактивных технологий в онлайн-формате учитель объясняет материал, использует наглядные средства, беседует с учениками. Мы находим в этом только положительные стороны. Однако нужна помощь и понимание со стороны родителей в части соблюдения правил и рекомендаций по организации дистанционного обучения для сохранения здоровья детей», — сообщила министр. Она добавила, что многое в качестве образования зависит от педагогов.

Поэтому министерство направляет силы на повышении квалификации, мастерства учителей. Обновляется парк компьютеров, материально-техническая база учреждений образования. По новому постановлению главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистант станет отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе.

В Якутске готовятся поэтапно перевести школы на очный режим работы с 15 февраля.

В Минобрнауки уточнили, что сегодня в обычном формате учатся в 19 районах республики, всего 116 школ. Остальные откроются по решению оперштабов на местах.