Дистанция на репетициях Ысыаха Олонхо социальная

В Олекминск прибыла заключительная группа участников культурной программы из Якутска — артисты Театра олонхо. С собой они привезли реквизит, костюмы и декорации к торжественной церемонии открытия республиканского национального празднования Ысыах Олонхо.

С 6 июня в Олекминске находится режиссерско-постановочная группа: режиссеры, хореографы, сценаристы, художники по костюмам, сценографы, звукорежиссеры, научные консультанты. Все это время они организовывали репетиции по блокам церемонии, и сейчас, когда все участники культурной программы на месте, есть возможность увидеть, как все будет выглядеть в целом.

Режиссерско-постановочная группа приступила к сводным репетициям, в которых задействованы помимо Театра олонхо, артисты Театра коренных малочисленных народов Севера, Театра юного зрителя, студенты Арктического государственного института культуры и искусства, творческие коллективы Олекминского района. Несмотря на небольшое по сравнению с предыдущими годами количество участников, церемония обещает оставить незабываемое впечатление. Главным режиссером церемонии является лауреат Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег», исполнитель олонхо, артист и режиссер Театра олонхо Павел Колесов.

Репетиционный процесс выстроен таким образом, чтобы участники мероприятия из разных коллективов не имели возможности контактирования. С задействованными проведен инструктаж, определены ответственные, на которых возложен контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в коллективах.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, несмотря на организационные особенности проведения Ысыаха Олонхо в этом году, церемония открытия раскроет всю красоту традиционного празднования:

— Перед режиссерско-постановочной группой поставлена задача в имеющихся условиях представить весь обязательный церемониал таким образом, чтобы продемонстрировать силу и сплочение народа Якутии. Сама церемония будет состоять из трех основных блоков: церемония устроения тюсюлгэ, традиционный обряд благословления, благопожелания и кропления кумыса небесным божествам и духам природы и театрализованное представление по мотивам якутского эпоса.

Общий хронометраж церемонии открытия не должен превысить 1 час 45 минут. Жители республики смогут увидеть церемонию открытия в прямом эфире на телеканале НВК «Саха» 26 июня в 11 часов утра.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)