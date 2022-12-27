Дистанционный мошенник понесет суровое наказание

Вынесен приговор по многоэпизодному уголовному делу о мобильном мошенничестве и краже с банковского счета.

Прокуратура Горного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца с. Верхневилюйск. Он признан виновным в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением крупного ущерба), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В суде установлено, что подсудимый, в период с мая по декабрь 2020 года размещал в сети «Интернет» объявления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке горюче-смазочных материалов, мяса, бытовой техники, мебели по заниженным от рыночной стоимости товара ценам. В результате преступных действий подсудимого 18 жителям республики причинен материальный ущерб в размере 212 тыс. руб.

Кроме того, подсудимый в составе группы лиц по предварительному сговору путем восстановления сим-карты потерпевшего получил доступ к его банковскому счету и совершил кражу денежных средств в сумме более 86 тыс. рублей посредством перевода.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.