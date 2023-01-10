Дистанционный аферист понесет суровое наказание

В Якутии будут судить сахалинца, обманом похитившего у 25 граждан свыше 430 тысяч рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела по обвинению неоднократно судимого за различные преступления 30-летнего жителя Сахалинской области в 25 эпизодах дистанционного мошенничества.

Установлено, что в период с июля 2020 по февраль 2022 года фигурант во время отбывания наказания в исправительном учреждении на Сахалине организовал схему хищения денег у жителей Якутии и продолжил противоправные деяния после освобождения из мест заключения.

Он распространял в социальных сетях и мессенджерах рекламную информацию об оказании за денежное вознаграждение помощи в получении водительского удостоверения без сдачи теоретического экзамена и практического испытания, а также необходимой для этого медсправки. Кроме того, он обещал содействие в получении сертификата о вакцинации против COVID-19 и даже аттестата о среднем полном образовании.

В ходе переписки с гражданами он просил отправить ему персональные данные, фотографии и образцы подписи. Для убедительности представлялся посредником и требовал предоплату. Однако никакие услуги потерпевшим оказаны не были, и после получения денег мошенник переставал выходить на связь.

От противоправной деятельности афериста пострадали жители восьми различных районов Республики Саха. Общая сумма ущерба, причинённая потерпевшим, составила более 430 тысяч рублей. Денежными средствами, добытыми преступным путём, он распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленника задержали по месту жительства в Сахалинской области и заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.