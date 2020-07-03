Дистанционная работа: плюсы и минусы

Дистанционная работа в последнее время становится все более и более популярным. В связи пандемией коронавируса и самоизоляцией большинство людей перешло на удаленную работу. Одних это радует, а другим приносит грусть. Но все ли так «красочно»? Давайте рассмотрим все нюансы, сопровождаемые удаленной работой.

Плюсы.

1. Многие из нас думают о том, как приятно посвящать работе столько времени, сколько вы хотите. Можно распланировать свой рабочий график и посвящать некоторое время себе.

2. Работая дома, вы избегаете транспортные расходы, например, оплата проезда на автобусе, оплата бензина и\или ремонта личного автомобиля. Сплошная экономия вашего бюджета.

3. Не обязательно придерживаться официального дресс-кода. Вы можете позволить себе одеваться так, как хотите вы. Работать можно и в пижаме, если, конечно ваша работа не предполагает ежедневную видеосвязь

4. Самый значимый аспект в любой компании или организации является «коллектив». Многим уже известно, что комфортное состояние рабочего места зависит от настроения коллектива. Если оно плохое, то ваш день обречен на провал. А если все же хорошее, то успех обеспечен.

5. Если вы интроверт, и вам не слишком нравится коммуницировать с другими людьми, то это явный плюс. Ведь когда вы работаете из дома, вы один и никто вас не беспокоит. Можно спокойно в тишине закончить отчет и т.д.

Если есть плюсы, есть и свои минусы в каждой работе.

1. Такое преимущество как организация рабочего времени может стать и минусом. Формировать свой график можно в сторону сокращения, особенно если это касаемо дедлайнов. Постановка каких-либо задач по работе для некоторых дается трудно, так как такие люди нуждаются специальном «пинке» от работодателя.

2. Большинству людей категорически не хватает живого общения с обществом. Таких людей называют «экстравертами». Они не могут усидеть на одном месте, им обязательно что-то нужно делать, куда-то пойти и с кем-нибудь поговорить.

3. У некоторых сотрудников может быть отсутствовать оборудование для работы, что не способствует улучшению рабочих показателей

4. На удаленной работе мы можем сильно расслабится, из-за этого уровень «самодисциплины» и «самоконтроля» могут уменьшиться, что плохо повлияет на сам процесс труда.

5. Как всегда и бывает, у многих из нас на дистанционной работе может сбиться режим дня, кто-то будет вставать слишком поздно и засыпать тоже, из-за этого появляются пробелы на работе, может развиться лень.

6. Если вы живете не один, а предположим с семьей, то есть вероятность что ваши домочадцы будут отвлекать вас и всячески мешать при выполнении ваших обязанностей. Также это плохо повлияет на результаты работы.

Дистанционная форма работы дает нам возможность совмещать приятное с полезным. Работая вы будете проводить время с семьей или наедине с собой, для кого-то дистанционно работается лучше, а для кого-то это новый опыт времяпрепровождения. Следует учесть то, что не надо терять самообладание и работать, ведь от этого зависит ваш доход.