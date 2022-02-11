Дистанционная медицина: будущее здесь и сейчас?

Нагрузка на звено здравоохранения по всей стране, да и во всем мире, выросла в разы за последние несколько лет. Медики работают в усиленном режиме 24/7. Еще одним «бонусом» для здравоохранения стала новая волна омикрон-штамма. Последние несколько недель жители и гости Якутии, наверняка, заметили ощутимый прирост в статистике заболеваемости ковид-19 на территории региона.

Как отмечают специалисты, именно из-за нового штамма выросла нагрузка на амбулаторное звено по всей стране, Якутия не стала исключением. «Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно», — сказал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к президенту.

«Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», — отметил он.

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

Президент назвал предложения логичными. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин.

Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.

Денис Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Если говорить о Якутии и столице республики в частности, врачи отмечают готовность к переходу.

«Якутск давно закрепил за собой статус IT-столицы Дальнего Востока. Согласитесь, что все мы уже привыкли получать медицинские услуги через интернет или приложения. Активно развивается облачная поликлиника.

Сейчас, чтобы записаться к врачу не нужно идти в поликлинику – достаточно набрать короткий номер 122 и дождаться ответа оператора, который владеет всей необходимой информацией и поможет сделать запись. Больничный также можно закрыть без посещения врача. Да что уж там говорить – можно получить консультацию онлайн.

И как по мне – идея и с электронными медицинскими картами и рецептами онлайн очень удобная как для пациентов, так и для медиков. Согласитесь, что гораздо проще заказать необходимые медикаменты не выходя из дома. В том числе и те, для приобретения которых требуется рецепт», — поделилась своим мнением главный врач «Поликлиники №1 города Якутска» Алевтина Эверстова.

Также Алевтина Васильевна отметила, что в этом решении инициатива и существенная поддержка идет от Партии «Единая Россия» и что такая инициатива даст возможность якутянам с электронными медкартами проходить осмотр у врача онлайн. Что для Якутии с ее региональными транспортными особенностями и огромной территорией несомненный плюс.