Дистанционная и удаленная работа будет узаконена

Как законодательно урегулировать дистанционную и удаленную работу обсудили в режиме ВКС с участием депутата Государственной Думы РФ Галины ДАНЧИКОВОЙ, ее коллеги по региональному Собранию, работодателей, профсоюзов, Торгово-Промышленной палаты РС(Я), общественности на круглом столе, организованном по инициативе Министерства труда и социального развития республики.

Этого требует рассмотренный в первом чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, авторами которого являются спикер Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО и парламентарии.

Представляя коллегам принятый документ, Галина Данчикова отметила, что концептуально принятый проект закона направлен на защиту прав работников. Например, норму, по которой работодатель может уволить своих дистанционных сотрудников не по общим основаниям, а по каким-то иным, оговоренным лишь в трудовом договоре, предложено исключить. При выполнении работником всех трудовых обязанностей зафиксировано сохранение его зарплаты в полном объеме.

Расширяется понятийный аппарат, прописываются поправки о праве работника быть офлайн, уточняется график взаимодействия и неприкосновенность личного времени, которые говорят о том, что работодатель не может не потревожить работника по объективным причинам в нерабочее время. Работу за пределами графика взаимодействия предлагается оплачивать как сверхурочную по статье 157 Трудового кодекса.

Галина Данчикова сообщила, что для подготовки законопроекта ко второму чтению в Госдуме будет сформирована рабочая группа, которая рассмотрит все предложения, поступившие из регионов.

Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса. Депутат Госдумы отметила, что поправками будут закреплены три вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». «Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная удаленная занятость — чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе», – сказала она.

По мнению Данчиковой, переход на удаленную работу имеет очевидные плюсы, которые позволяют работникам более гибко выстраивать свое рабочее время. Убедиться в преимуществах цифрового формата смогли около 6 млн человек, которые перешли на удаленный режим из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщила министр труда и социального развития Елена ВОЛКОВА, в период ограничительных мер от работников разных сфер деятельности поступило более 45 тысяч звонков, только вопросов по трудовым отношениям было свыше двух тысяч, что говорит об их актуальности. В режиме удаления работали около 30 тысяч человек.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, член фракции «Единая Россия» Владимир ЧИЧИГИНАРОВ сообщил, что проект Федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы поступил в адрес парламента и в настоящее время находится в работе.

Парламентарий предложил предусмотреть нормы, связанные с особенностями начисления районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате по территориальному признаку.

Пока же законопроектом предусматривается возможность организации рабочего места работника без привязки к территории. В то же время, лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях. Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Данного положения в законопроекте пока нет», — пояснил народный депутат республики.

Свои предложения внесли заместитель председателя Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений РС(Я), руководитель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей РС(Я)» Павел МАРИНЫЧЕВ, Председатель Федерации Профсоюзов РС(Я) Николай ДЕГТЯРЕВ, вице-президент ТПП РС(Я) Надежда СУБУРУССКАЯ, руководитель отдела исследования социально-трудовой сферы Арктического научно-исследовательского центра Академии наук РС(Я) Геннадий ТОЛСТЫХ.

К окончательному обсуждению всех предложений решено вернуться в начале сентября. Галина Данчикова отметила, что законопроект будет принят в осеннюю сессию и начнет работать с 1 января 2021 года.