15.10.2021
17:50
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Якутск

Дистанционке конец! Старшеклассники выходят на очное обучение

На основании Протокола заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» от 15 октября 2021 года «О заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в г. Якутске» c учетом всех противоэпидемиеологических и методических рекомендаций принято следующее решение:

  • Продолжить образовательный процесс в очной форме для обучающихся с 1-4 классы с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований;
  • Возобновить учебный процесс с 18 — 22 октября 2021 г. для учащихся с 9 — 11 (12) классы в очном формате с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований;
  • Продлить организацию образовательного процесса в 5 — 8 классы с использованием дистанционных образовательных технологий с 18 — 22 октября 2021 г.
Фото: SAKHALIFE
Источник: https://www.instagram.com/p/CVCmEl2sKoy/?utm_medium=copy_link
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