Дистанционке конец! Старшеклассники выходят на очное обучение

На основании Протокола заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» от 15 октября 2021 года «О заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в г. Якутске» c учетом всех противоэпидемиеологических и методических рекомендаций принято следующее решение: Продолжить образовательный процесс в очной форме для обучающихся с 1-4 классы с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований;

Возобновить учебный процесс с 18 — 22 октября 2021 г. для учащихся с 9 — 11 (12) классы в очном формате с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований;

Продлить организацию образовательного процесса в 5 — 8 классы с использованием дистанционных образовательных технологий с 18 — 22 октября 2021 г. View this post on Instagram A post shared by Официальный аккаунт ОА Якутска (@meria.yakutsk)

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