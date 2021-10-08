Дистанционке конец! Младшеклассники – в школу!

Сегодня, 8 октября на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» принято решение об организации учебного процесса в школах в очной форме для обучающихся с 1 по 4 класс с 11 октября. Решение принято на основании письма Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия).

Санитарно-противоэпидемическая комиссия под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Натальи Степановой приняла решение об организации учебного процесса в школах в очной форме для обучающихся с 1 по 4 классы, начиная с 11 октября, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Для 5-11 (12) классов и учреждений дополнительного образования продлевается дистанционная форма обучения по 15 октября 2021 года.

Напомним, что с 25 сентября по 8 октября школы и организации дополнительного образования в Якутске были переведены на дистанционную форму обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.