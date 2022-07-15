Диспетчер Михаил Тихонов: Трудности укрепляют!

В АО «Теплоэнергосервис» проводили на заслуженный отдых диспетчера Центральной диспетчерской службы Михаила Николаевича Тихонова. Генеральный директор Максим Трофимов поблагодарил Михаила Николаевича за самоотверженный труд, вручив Почетную грамоту и денежную премию. Коллеги тепло и с уважением пожелали добра и счастья на заслуженном отдыхе.

Михаил Николаевич – человек с богатой биографией. После окончания 10 класса в 1974 году поступил в Иркутское пожарно-техническое училище МВД СССР, затем продоложил учебу на факультете Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР в Иркутске. Долгое время работал в органах внутренних дел, прошел обучение на факультете руководящих кадров Академии государственной противопожарной службы МВД РФ. В отставку ушел в звании полковника внутренней службы с должности заместителя начальника Управления государственной противопожарной службы МВД РС (Я).

Поступил на работу в Теплоэнергосервис в марте 2012 года по рекомендации заместителя Главного управления МЧС РФ по РС(Я) полковника Аркадия Саввинова. Поступил в Теплоэнергосервис в Управление безопасности и оперативного контроля (УБиОК) на должность ведущего инженера, где на высоком качественном уровне организовал работу по подготовке документации по гражданской обороне. В ходе реорганизаций был переведен в Центральную диспетчерскую службу.

«Диспетчерская работа требует особого подхода, одним словом не опишешь», – делится Михаил Николаевич. – Суть состоит в том, чтобы полученную информацию от филиалов обработать и в течение пяти минут довести без искажений до руководящего состава, контролирующих и надзорных органов. Одновременно необходимо держать связь с информатором, давать верные и точные указания для дальнейших действий».

Михаил Николаевич во время чествования поблагодарил коллектив Теплоэнергосервиса и пожелал всем собравшимся не бояться трудностей: «Трудности укрепляют, воспитывают бодрость духа. Каждый человек на рабочем месте должен решать поставленную задачу на «отлично», но не переусердствовать, чтобы не навредить другим. Теплоэнергосервис – отличная компания! Трудитесь на общее благо, раз время выбрало вас, не бойтесь ответственности, решение всегда за вами!» – напутствовал своих коллег Михаил Николаевич.

О себе он говорит, что теперь появилось свободное время на свои дела: «Тем более, что за что ни возьмусь, всё получается. Но самую большую радость приносит игра с внуками в интеллектуальные игры».

Коллектив АО «Теплоэнергосервис» желает добра, крепкого здоровья и всех благ Михаилу Николаевичу и его дружной семье!