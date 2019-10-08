Диспансерное наблюдение: Что? Где? Когда?

Всем известно, что если не чистить зубы, гарантировано долгое и дорогое лечение, а то и вовсе удаление. Смысл этой аксиомы также лежит в основе диспансерного наблюдения — каждый должен следить за состоянием своего здоровья. Особенно, если есть хронические заболевания. Давайте разберемся, что собой представляет диспансерное наблюдение и как оно проходит.

Что такое диспансерное наблюдение, и как оно проводится?

Диспансерное наблюдение – это необходимое периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также находящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний. Оно проводится для своевременного выявления или предупреждения осложнений и обострений заболеваний, их профилактики, а также для эффективной реабилитации после перенесенных недугов.

Диспансерное наблюдение, наряду с диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами, проводится для пациентов бесплатно по полису ОМС.

Как человек должен узнать, что ему положено пройти диспансерное наблюдение?

Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения определяется врачом.

Врач должен информировать пациента о постановке на диспансерное наблюдение, характере, периодичности и объеме лечебно-диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий.

При каких заболеваниях положено диспансерное наблюдение?

В перечне Министерства здравоохранения РФ указано 28 хронических заболеваний. Например, диабет второго типа, предиабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторые другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек. Пристальному вниманию врачей подлежат те, кто страдает гипертонией, гиперхолестеринемией, ишемической болезнью сердца, другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пациенты, которые перенесли оперативные вмешательства на сердце и сосудах, инфаркт и инсульт. Диспансерное наблюдение назначается при хронических заболеваниях легких, рецидивирующих и хронических бронхитах, а также бронхиальной астме.

Какие врачи проводят диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение осуществляется в поликлинике по месту прикрепления врачом-терапевтом, фельдшером отделения медицинской профилактики или центра здоровья, фельдшером или акушером фельдшерско-акушерского пункта, а также врачами-специалистами. В частности, это невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, эндокринолог, акушер-гинеколог, ревматолог, нефролог, пульмонолог и др.

На каждом приеме врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования и проводит краткое профилактическое консультирование. Также уточняется диагноз и, при необходимости, проводится коррекция лечения.

Врач также обучает пациента навыкам контроля за своим состоянием и действиям, которые он должен предпринять в случае возникновения угрожающего жизни состояния.

Необходимо помнить, что достичь высокой эффективности лечения можно только совместными усилиями врача и пациента. Приверженность лечению и регулярное посещение пациентом поликлиники для прохождения диспансерных приемов позволяют значительно снизить риск развития осложнений и обострений заболеваний.

Сколько длится диспансерное наблюдение и как часто нужно приходить на прием?

Периодичность диспансерных приемов зависит от заболевания, которым страдает пациент. В среднем это 2-3 раза в год. Например, пожизненное наблюдение устанавливается при сердечно-сосудистых заболеваниях (периодичность приема не реже двух раз в год), предиабете (не реже раза в год), рецидивирующем и хроническом бронхите (раз в год), бронхиальной астме (1-3 раза в год), хронической болезни почек (4 раза в год). Пациентам, страдающим язвой желудка, также пожизненно нужно проходить осмотр раз в полгода, а при язве двенадцатиперстной кишки достаточно наблюдаться раз в год в течение пяти лет с момента последнего обострения.

Как могут помочь страховые представители?

Страховые представители информируют о прохождении профилактических мероприятий, в т.ч. диспансеризации, профилактических осмотров, выясняют причины, по которым они не пройдены, повторно информируют застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий. Помимо этого, контролируют оказание медицинской помощи и информируют о необходимости постановки на диспансерный учет и отслеживают ведение диспансерного наблюдения в случае наличия онкологических, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Основная задача страховых представителей в области контроля диспансерного наблюдения – снизить риск осложнений, взаимодействуя с пациентом и помогая врачу.

Проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования, прохождения профилактических мероприятий, оказания медицинской помощи, работы службы страховых представителей можно по телефону «горячей линии» Контакт-центра МЗ РС(Я): 8-800-100-14-03 (звонок бесплатный).

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