Диспансеризация на колесах

В рамках проведения диспансеризации взрослого населения Мобильный центр здоровья ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» по графику осуществляет выезды в наслега.

Так, 17 и 18 мая 2022г.медиками проведен медицинский осмотр населения села Куокуну и Илимниир на передвижном мобильном комплексе.

Целью диспансеризации является профилактика и раннее выявление и лечение, в основном, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, хронических болезней легких и сахарного диабета.



За 2 дня всего осмотрены 86 человек. Медицинскими работниками МЦЗ измерены уровень артериального давления, внутриглазного давления, пульсоксиметрия, антропометрия, определены индекс массы тела, сердечно-сосудистого риска, сняты электрокардиография сердца (ЭКГ), проведено спирометрия, взяты общие анализы крови, биохимические анализы крови, кал на скрытую кровь, анализы мазков с шейки матки на цитологическое исследование итд. Все женщины осмотрены акушеркой. Фельдшером МЦЗ проведены краткое профилактическое консультирование и индивидуальные рекомендации для пациентов, а также дальнейшее наблюдение.

Напоминаем, что мобильный лечебный-профилактический комплекс «Диагностика» был закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в нашу республику было приобретено 14 комплексов. Проект призван обеспечить качество и доступность медицинской помощи на первом уровне системы здравоохранения.

Ранняя диагностика -залог успешного лечения и выздоровления!