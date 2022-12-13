13.12.2022
16:31
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Общество

Дисней, до свидания: Как раньше уже не будет!

Disney отменила показы своих фильмов в России!

С 14 декабря компания прекратит вещание канала и блокирует все свои фильмы и мультфильмы.

Причина – антироссийские санкции и изъятие прав на показ мультфильмов и сериалов.

Речь идет о лицензировании контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, выпуске журнала National Geographic и работе телеканала Disney.

Увы, как раньше уже не будет! Конечно, у нас есть, что детям показывать.

Фото: из открытых источников
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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