Дисквалифицированный ранее борец Николай Охлопков получил право выйти на ковер

Скандальный борец Николай Охлопков впервые принял участие в республиканском турнире после дисквалификации. Якутский городской суд и Верховный суд Якутии признали дисквалификацию спортсмена Николая Охлопкова неправомерной. Борец отвоевал право восстановиться на работу инструктором Центра спортивной подготовки «Триумф» и участвовать в республиканских соревнованиях. Летом 2022 года борец выигрывал «золото» и «серебро» двух европейских турниров, продолжая выступать за Румынию, сообщает тгк КП-Якутия. Подробнее о скандале с Охлопковым: https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4999171/

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

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