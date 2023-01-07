07.01.2023
18:28
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Спорт
Дисквалифицированный ранее борец Николай Охлопков получил право выйти на ковер
Скандальный борец Николай Охлопков впервые принял участие в республиканском турнире после дисквалификации. Якутский городской суд и Верховный суд Якутии признали дисквалификацию спортсмена Николая Охлопкова неправомерной. Борец отвоевал право восстановиться на работу инструктором Центра спортивной подготовки «Триумф» и участвовать в республиканских соревнованиях. Летом 2022 года борец выигрывал «золото» и «серебро» двух европейских турниров, продолжая выступать за Румынию, сообщает тгк КП-Якутия.
Подробнее о скандале с Охлопковым: https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4999171/
Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия
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