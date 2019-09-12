12.09.2019
17:27
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Финансы

Валерий Жондоров принимает участие в Московском финансовом форуме

12 и 13 сентября в ЦВЗ «Манеж» состоится четвертый Московский финансовый форум @mosfinforum. Организаторами Форума выступают Минфин России и Правительство Москвы. Тема Форума в этом году — «Российская экономика: возможности для опережающего развития«.
От Якутии принимают участие первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков и министр финансов Республики Саха (Якутия) Валерий Жондоров.

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@ruminfin 12 и 13 сентября в ЦВЗ "Манеж" состоится четвертый Московский финансовый форум @mosfinforum. Организаторами Форума выступают Минфин России и Правительство Москвы. Тема Форума в этом году — "Российская экономика: возможности для опережающего развития". — Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков и министр финансов Республики Саха (Якутия) Валерий Жондоров принимают участие в дискуссии пленарной сессии: «Национальные проекты и регионы: поставленные задачи и пути их решения». — 2019 год — первый год реализации национальных проектов. С учетом произошедшей перенастройки финансовых, административных и управленческих механизмов задачи федерального центра и инициативы, пришедшие из регионов, теперь позволяют дать оценку эффективности совместной работы. Какие механизмы требуют пересмотра или доработки? И, наоборот, какие практики и решения оказались наиболее эффективными, достойными последующего развития и тиражирования? — Спикеры сессии — заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

A post shared by Министерство финансов РС(Я) (@minfin_yakutia) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2TZuRUFquM/?igshid=52lrxr4fi1he
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